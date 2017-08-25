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MHP'de binlerce kişi istifa etti
Eski Bayındırlık ve İskan Politikası Bakanı ve MHP Trabzon eski Milletvekili Koray Aydın istifa etti.
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BİR DE BUNLAR VAR
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