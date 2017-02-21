MHP'de bir istifa daha

Genel Merkez'in Başkanlık tavrına tepki gösteren MHP Ankara İl Başkanlığı muhasıbı İbrahim Duman ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Peksarı, partideki görevinden istifa etti.

MHP Ankara İl Başkanlığı muhasibi İbrahim Duman, Genel merkezin AKP ile birlikte ortak referandum tavrı belirlemesine tepki olarak görevinden istifa etti.

MHP'de daha önce de birçok istifa yaşanırken, istifaların bundan sonra da devam etmesi bekleniyor.

AHMET PEKSARI DA İSTİFA ETTİ

MHP Ankara İl teşkilatından Sayman İbrahim Duman'dan sonra Ahmet Peksarı Ankara İl Disiplin Kurulundan istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Peksarı, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı'ndaki Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu üyeliğimden 20.02.2017 tarihi itibariyle istifa dilekçemi verdim. Hiçbir şartta partimi zan altında bulunacak faaliyetlerde bulunmadım. Hiçkimseyi basamak olarak kullanmadım, kimseye de sakız olmadım. Ülkücü olarak yaşadım, Ülkücü olarak hayatımı sürdüreceğim. Kişiler gelip geçicidir, Ülkücü camia her zaman payidar kalacaktır. Doğru her zaman bir tanedir. Üç günlük dünya için fırıldak olmaya gerek yok" şeklinde paylaşımda bulundu.