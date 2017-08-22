MHP'de bir istifa daha

MHP Muğla Milas İlçe Teşkilatı üyesi 6 kişi, partiden istifa etti.

Meral Akşener önderliğinde kurulacak yeni partinin resmen açıklanmasının ardından, MHP içerisindeki çatlak her geçen gün daha büyüyor.

Milas’ta, Milliyetçi Hareket Partisi üyesi 6 kişi partisinden istifa etti. Uzun süredir MHP üyesi olduğu öğrenilen 6 kişi, istifa etmek amacıyla Milas Adliyesi’ne geldi.

Daha önce çeşitli kademelerde görev alan parti üyesi Recep Uzun, Mustafa Güçlü, Halil Çolak, Mehmet Aytamur, Bedriye Aytamur ve Sebahat Uzun istifa dilekçesini İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.

1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinin ardından bazı MHP üyeleri olağanüstü genel kurul talep etmişti. Bu talebin kabul görmemesi nedeniyle muhalif üyeler istifa etmeye devam ediyor.