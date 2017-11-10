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MHP'de bir istifa daha

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MHP'de bir istifa daha
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya eski İl Başkanı Orhan Ünver partisinden istifa etti.

MHP'de 2011 yılında Sakarya İl Başkanlığı'na atanan ve bir yıl bu görevi sürdüren Orhan Ünver, partisinden istifa etti. 2014 yerel seçimlerinde MHP'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, 7 Haziran 2015 seçimlerinde de milletvekili adayı olan Orhan Ünver istifasıyla ilgili, "Ülkemizin ve MHP'nin bugünkü şartları belli. Gelinen noktada MHP'de kalmanın, siyaset yapmanın bir gereği kalmadı. Kendi adıma istifa kararı aldım ve yalnız başıma İlçe Seçim Kurulu'na giderek istifa dilekçemi verdim" dedi.

Orhan Ünver, Meral Akşener'in genel başkanlığında kurulan İYİ Parti'ye geçmeyi ise şimdilik düşünmediğini söyledi. Bu arada, MHP'nin eski il başkan yardımcılarından Aydın Bahar da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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