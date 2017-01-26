MHP'de Doğanhisar ve Aluca teşkilatları istifa etti

Bahçeli'nin AKP ile el sıkışmasının ardından istifalar peş peşe geliyor. MHP Konya Doğanhisar ve Giresun Aluca İlçe teşkilatları görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Devlet Bahçeli ve bazı MHP'li vekillerin tam desteğiyle yeni Anayasa teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından parti tabanındaki öfke büyüyor...

Partide her gün yeni bir istifa yaşanırklen, MHP Konya Doğanhisar İlçe Başkanı Salim Güleç'ten de MHP Genel Merkezi'ni şok edecek bir açıklama geldi.

Manidar bir dilekçe ile ilçe teşkilatının görevlerinden istifa ettiğini duyuran Güleç, "Şunu herkes bilsin ki, ne Ülkücü geçinenlerden olduk, ne de Ülkücülükten geçinenlerden olduk. Ne mutlu ki, cennet mekan rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in gösterdiği yolda, dik duruşumuzla, onurumuz ve şerefimizle, ilkelerimizden ve ülkülerimizden taviz vermeyerek; mevki, makam düşünmeden, ülkücü çizgimizden hiçbir zaman sapmadık. Bu duygu ve düşüncelerle, Milliyetçi Hareket Partisi Doğanhisar İlçe Teşkilatı olarak, kamuoyundan ve teşkilat mensuplarımızdan özür dileyerek, şu anda yürütmekte olduğumuz görevlerimizden istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP GİRESUN ALUCA İLÇE TEŞKİLATI DA İSTİFA ETTİ!

Bahçeli'nin AKP ile el sıkışmasına bir tepki de MHP Giresun Aluca İlçe teşkilatından geldi. Genel Merkez'e istifa dilekçesi gönderen teşkilat yöneticileri Hasan Kulaç, Enes Kürtünlü ve Sedat Demirci, dilekçede "MHP Genel Merkezi'nin partimiz felsefesi amaçlarına uygun davranmaması nedeni ile ALUCRA MHP ilçe yönetiminden istifa ettiğimizi tüm komu oyuna duyuruyoruz" sözlerine yer verdi.