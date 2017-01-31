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MHP'de 'hayırcı' kıyımı devam ediyor

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MHP'de 'hayırcı' kıyımı devam ediyor
Başkanlık sistemine karşı olan MHP Bilecik Bozüyük ve Yenipazar İlçe teşkilatları, Genel Merkez tarafından kapatıldı.

MHP'de Başkanlık sistemine 'hayır' diyen teşkilatlara kıyım devam ediyor.

MHP Genel Merkezi tarafından Bilecik'te 2 ilçede parti yönetimleri feshedildi. Kapatılan ilçeler arasında Bozüyük ve Yenipazar ilçeleri yer alırken Bozüyük ikinci kez kapatılarak kurucu başkan atanmış oldu.

Yaşanan kapatma süreci ile ilgili olarak, daha önce Bozüyük'te kurucu başkanlık görevi verilen Yılmaz Çevik'in görevden alınmasına değişim kanadıyla hareket etmesi ve genel merkez politikalarına uymaması gerekçe olarak gösterildi.

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