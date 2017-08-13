MHP'de istifalar devam ediyor

MHP Trabzon İl Disiplin Kurulu üyesi Azmi Kuvvetli, yazılı olarak yaptığı açıklamada görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kuvvetli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel seçim sonuçları resmi olarak açıklanmadan Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli Bey’in parti yönetimi ile istişare yapmadan seçim sonuçları üzerinden yaptığı siyasi değerlendirmelerle başlayan eksen kayması üzerinden yaklaşık 26 ay geçmesine rağmen parti, aynı hatalarla yönetilmeye devam ettiğine üzülerek şahit olmaktayız.

Bu olumsuzlukları vaktiyle gören Genel Başkan Adayları öncülüğünde partinin yegane sahini olan üst kurul delegelerin 748’inin olağanüstü kongre talepleri karşılıksız kalmış ve herkesin malumu olan mahkeme süreçleri yaşanmıştır. Olağanüstü kongreye öncülük eden Genel Başkan Adayı Sayın Meral Akşener Hanımefendi, Sayın Ümit Özdağ Bey ve Sayın Sinan Ongan Bey ile bazı milletvekilleri ihracı gerektirecek gerekçe gösterilmeden ihraç edilmişlerdir. Bu ihraçlar parti içi demokrasinin olmadığı ve yıllarca hukuksuz yargılamalardan en çok zara gören ülkücü camiada tasvip edilmediği gibi büyük hayal kırıklığı da yaratmıştır.

Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisinde Genel Başkan ve yönetimi siyasi ikballerini önceleyen bir anlayışla partiyi bir başka partinin yedeği haline getirmeleri asla kabulü mümkün değildir. Bu uygulamalara bakıldığında partinin kuruluş amaçları doğrultusunda siyaset üretmesi için parti içinde kalıp mücadele etme imkanı da maalesef kalmamıştır. Bu noktadan haraketle hedef ve ülkülerimize artık hizmet etmediğine inandığım Milliyetçi Haraket Partisi içinde kalmayı anlamlı bulmadığım için ülkcülüğümün bana yüklediği sorumluluğu ile Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon İl Disiplin Kurulu üyeliği ve hukuki bağım olan parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuyorum."