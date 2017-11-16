MHP'de istifalar durdurulamıyor

Bahçeli ile AKP arasındaki ittifaka tepki gösteren MHP Konya Meram ve MHP Mersin Anamur İlçe Teşkilatları üyesi yüzü aşkın partili, basın açıklamasında bulunarak istifa ettiklerini açıkladı.

MHP'de sular durulmuyor...

Devlet Bahçeli ile AKP arasındaki yakınlaşma ve genel politikaya tepki gösteren MHP Anamur ve Meram İlçe Teşkilatı üyeleri, ilçe meydanlarında basın toplantısı düzenleyerek partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Mersin Anamur İlçe Teşkilatı'nda aralarında eski İlçe Başkanı Erdal Bulut, Ülkü Ocakları eski başkanları ve kadın kolları üyelerinin de bulunduğu partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak istifa dilekçelerini yazdı.

Burada basın açıklaması yapan Bulut, "MHP'nin uyguladığı politikalar ve ülkücülere ağır sözler sarf eden Ak Parti ile ittifak yapacak olması, hem parti politikamıza, hem de partimizin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş'in maneviyatına aykırıdır.

Başbuğ Türkeş'in ülkü birliği yine MHP Genel Merkezi'nde baltalanmış, bize yürüyecek yol bırakmamıştır. Bugün burada bizler, üzülerek, içimiz yanarak partimizden istifa ettiğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz'' dedi.

Açıklamanın ardından grup, 11 Kasım günü istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Belediye Başkanı Mehmet Türe'yi ziyaret etti.

KONYA MERAM'DA DA TOPLU İSTİFA

Bir toplu istifa da Konya'nın Meram ilçesinde yaşandı.

MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay'ın sosyal medya hesabından yayınladığı 'ihraç edilecekler' listesine tepki gösteren 65 kişi, partilerinden istifa etti.

"İSTİFALARIN DEVAMI GELECEK"

İstifa eden üyeler adına açıklama yapan Aydemir Sezginer, "Artık ehil ellerde olmadığına inandığımız ve bizleri ikna etmek yerine ihraç etmeyi planlayan MHP Meram teşkilatına tepki olarak bugün itibariyle partimizden istifa ediyoruz. Kağıt üzerinde üyelik değil, ülkücü anlayışa gönül bağı daha önemli. İstifaların devamı gelecek" ifadelerini kullandı.