MHP'de 'İYİ Parti' istifaları

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, aralarında MHP'li tek meclis üyesi Hayati Atlı'nın da bulunduğu 150 kişi partiden istifa etti.

Kuşadası’nda 12 Eylül darbesinden bu yana seçilen tek MHP’li meclis üyesi Hayati Atlı ile birlikte eski ilçe başkanları ve yöneticilerinden oluşan 150 kişi partiden istifa etti.

Basın toplantısıyla istifalarını imzalayanlar adına açıklama yapan Atlı, son yıllarda parti içi demokratik ve hukuk kanallarının tıkandığını, siyasi partiler yasası ile tüzükten kaynaklanan parti içi hakları kullananların ihanetle suçlandığını söyledi. Atlı, demokratik parlamenter sistemi rafa kaldıran referandum sürecinde, MHP Genel Başkanı ve yöneticilerinin tabanın duyguları ve hislerini temsil etmediklerine inandıklarını belirtti.

Atlı, “Siyasi kararlarını benimsemediğimiz bir partide kalmamızın doğru olmayacağını düşünerek, hayatımızın bu güne kadarki bölümünü içinde geçirdiğimiz MHP’den ayrılmaya karar verdik” dedi.

İYİ PARTİ’Yİ İŞARET ETTİLER

İktidar ve muhalefetin milletin geleceğine umut olmaktan çıktığını söyleyen Atlı, “Yeni bir yol bulmak gerekiyordu. Türk milletine umut olacak, rayından çıkan dengeleri rayına oturtacak, ekonomik dengeleri sürdürülebilir hale getirecek, toplumda oluşan korku ve güvensizlik bulutlarını dağıtıp, milletimizin üzerine bir güneş gibi doğacak bir yol. Siyasi etnik bölücüler ile PKK, FETÖ, İŞİD terör örgütü üyeleri ve sevicileri haricinde Türk milletinin tamamını kucaklayan İYİ Parti’de geçmişteki siyasi farklılıklarımızla birlikte, vatanseverlik ortak paydasında Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini ve değerlerini, üniter yapıyı koruma kararlılığında olan herkesle bir aradayız” diye konuştu.

Atlı, üç eski MHP ilçe başkanı, eski il yöneticileri, çeşitli dönemlerde kadın ve gençlik kollarında başkanlık yapmış isimlerin aralarında bulunduğu 150 kişinin istifa ettiğini söyledi.