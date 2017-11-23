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MHP'de İYİ Parti istifaları devam ediyor

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MHP'de İYİ Parti istifaları devam ediyor
MHP'de istifalar sürüyor. Antalya Finike'de 60 kişi daha İYİ Parti'ye katılacaklarını açıklayarak MHP'den istifa etti.

Antalya'nın Finike ilçesinde aralarında belediye meclis üyeleri ve eski ilçe başkanlarının da bulunduğu bir grup partili MHP'den istifa etti.

Finike Belediyesi'nin MHP'li meclis üyeleri Ertürk Yazar, İsmail İsen ve Arif Çetin, MHP'li eski ilçe başkanları Bayram Erkol, Arif Ertuğ ve Ömer Özdemir ile üyelerden oluşan 60 kişi MHP'den istifa kararı aldı. 

İYİ PARTİ'YE KATILACAKLAR

 İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçelerini vermeden önce istifa eden grup adına açıklama yapan Yazar, MHP'nin aldığı siyasi kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğinde ağır bir beka sorunu yarattığı kaygısı içerisinde olduklarını söyledi ve Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti'de yer alacaklarının bilgisini verdi.

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