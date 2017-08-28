MHP'de kan kaybı devam ediyor: 51 istifa

MHP Afyonkarahisar Dinar teşkilatında, geçen hafta Belediye Başkanı da dahil olmak üzere 56 kişiyle başlayan istifa furyası, bugün de 51 kişinin istifa etmesiyle devam etti.

MHP Afyonkarahisar Dinar İlçe Teşkilatı'nda, aralarında Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın da bulunduğu 56 kişi istifa etmişti.

İstifaların ardından Yeniçağ'a konuşan Acar, Meral Akşener'in önderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'yi destekleyeceklerinin altını çizerek, "Milliyetçiliğimizi silemezler" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta MHP Dinar'da yaşanan toplu istifaların ardından, bugün de Suçıkan Park'ta buluşan 51 partili, düzenledikleri basın toplantısıyla MHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ve eski MHP İlçe Başkanı İbrahim Acar'ın da katıldığı toplantıda, MHP'den istifa eden 51 kişi dilekçeleri MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na gönderdi.

Toplantıda açıklama yapan Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, yıllarca emek verdiği partisi MHP'den geçen hafta istifa ettiğini, 9 yıldır beraber yürüdüğü yol arkadaşlarının da istifa edeceğini söyledi.

'MİLLİYETÇİLİĞİMİZİ ASLA SİLEMEZLER'

Acar, "MHP'de 9 yıldan bu yana birlikte yürüdüğümüz 51 arkadaşımız bugün istifa etmiştir. Her zaman ve her yerde milliyetçiliğimizle övünüyoruz. Kaydi olarak bizleri üyelikten silebilirler, ancak yüreğimizden milliyetçiliği asla silemezler. Arkadaşlarımızla davamıza, vatanımıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.