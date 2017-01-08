MHP'de "kısmı destek" tartışması

MHP'de anayasa değişiklik paketine tabandan gelen "hayır" baskılarından dolayı, 'evet' oylarında kısmı destek tartışması başladı.

Edinilen bilgiye göre, milletvekillerinden oluşan bir heyet Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Tabandan ve seçmenden milletvekillerine büyük bir baskı olduğu, bu sebeple, "oylamada sadece 15 evet verelim ve topu AKP'ye atalım" önerisi konuşuldu. Bahçeli ise, "bu da bir yöntemdir" diyerek öneriyi muallâkta bıraktı.

VEKİLLERİN TELEFONLARI SUSMUYOR

MHP'nin 39 milletvekilinin cep telefonlarının bulunduğu listenin sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından vekillerin telefonlarının hiç susmadığı öğrenildi. Gece gündüz telefonları çalan ve ağır eleştirilere maruz kalan bazı MHP'li milletvekilleri isyan etti. 'Başkanlığa hayır' içerikli mesajlar alan milletvekilleri mesajlara ve telefonlara yetişemiyor.

AKP'NİN FİRESİ

Bunun üzerine MHP'li milletvekilleri bir çözüm önerisi geliştirerek Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sundu. Bir grup vekil Devlet Bahçeli'ye "Biz fire vermesek dahi AKP'den fire çıkmayacağının bir garantisi yok. Tabandan büyük bir tepki görüyoruz. Bütün milletvekilleri evet vermek zorunda değil. Önerimiz sadece AKP'nin firelerini ortaya çıkaracak sayı olan 15 evet oyunu verelim. Böylece topu AKP'ye atarız. Biraz da AKP kendi 316'sının peşine düşsün. Bir yandan da tabanın da kızgınlığı dinmiş olur. MHP'den hayır oyu vereceğim diyen seslerin çıkması tabanı sakinleştirebilir. Siz de uygun görürseniz anayasa oylamasındaki evet oylarında tasarrufa gidelim" önerisinde bulundu. Bahçeli'nin ise öneriyi dinledikten sonra, "Bu da bir yöntem olabilir" yorumunda bulunduğu ifade edildi. Ancak yöntemin uygulanması konusunda net bir şey söylemediği belirtildi. Tabandan gelen sert tepkiler yüzünden MHP kulislerinde seslendirilen formüle göre, MHP 15 milletvekili ile anayasa değişiklik paketine destek verirse AKP'nin hiç fire vermemesi şartıyla 330 sayısına ulaşılabiliniyor.

'HAYIR' DİYECEKLER

MHP Genel Başkan Adayı Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, İstanbul Milletvekili Atila Kaya, başkanlık sistemine 'Hayır' diyeceklerini açıklamışlardı. Daha sonra Özdağ, partisinden ihraç edilmişti.