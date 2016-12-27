MHP'de muhalif %85

Balgat MHP'sinin oyları Türkiye genelinde MHP'nin aldığı oyların ancak %15'ine tekabül ediyor. (Bu yüzde, bir başka partinin, ciddî bir şirkete yaptırdığı kamuoyu yoklamasının neticesidir.) Parti içi muhalefetin oranı çok çok fazla; %85'tir. Neredeyse yedide bir fark... Bu oranı bilmeseler, iç muhalefet, bütün zorluklara, bütün kanun çiğnemelere, tehditlere, parti diktatörünün "Attım seni partiden!" demesine rağmen yine atakta olabilir mi?

Balgat MHP'si bir miting yapıp halkın karşısına çıkabiliyor mu? Yok!.. Bindirilmiş kıtalarla salon toplantıları düzenleyebiliyor ancak... O da çok seyrek. Bu hâl bile onlar zaviyesinden meselenin vahametini göstermeye yetmez mi?

Balgat'taki, "Anayasayı çiğniyorsun, getir teklifi Anayasa'yı sana uyduralım." dedi. Bu uzatılan kırık koltuk değneğine -teşbihte hata olmaz- mal bulmuş Mağribî gibi sarıldılar.

Herkes biliyor ki, başkan olmak isteyen zatın meselesi bambaşka... (Olağanüstü şartlardayız; "Kanun benim!" denilen günlerdeyiz. Şimdi sıralamayayım, asıl meselenin ne olduğunu!..)

Anayasa değişikliği teklifi, şu zor zamanda, hepimizin birlik olması gerektiği zamanda, halkımızı bölüyor.

PKK ile mücadelede beraberiz... "FETÖ" ile mücadelede beraberiz... Dış saldırılara karşı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda beraberiz... Dış mihraklara karşı beraberiz.

Halk, "başkanlık" histerisiyle, öyle bir tercihle karşı karşıya bırakılıyor ki, "Bizim desteğimiz acaba 'Tek Adam' olmak için mi kullanılacak?" tereddüdüne düşüyor insanlarımız.

Şu anki muktedirlerin, dediğim gibi, ileride sıkıntıya girmemeleri, mahkemelere çıkmamaları için, ilanihaye iktidarı ellerinde tutacakları bir formül geliştirmeleri gerekiyor. Bu da "başkanlık=tek adamlık" sistemidir.

Balgat'takine bir teklifte bulunmuştum... (İç muhalefette başı çekenler de bunu söylemişlerdi.) Biz gazetecileri çağırın ve deyin ki: "Bilmediğiniz şeyler var. Başka çaremiz yok. Türkiye'nin selâmeti, o zatın başkan olmasına bağlı. Sebepleri şudur, şudur, şudur..."

Balgat'taki ses vermedi. Demek ki, açıklayacak bir şeyi yok. Neticeyi bile bile kırık koltuk değneğini uzatıyor.

Asıl vebal Balgat'takindedir; Ak Parti'lilerde değil. "Tek adam" yapılmak istenen için de hiçbir şey demiyorum. Talep etmek başka, vermek başka.

Kamuoyu yoklamasında iç muhalefet %85 çıkıyorsa, MHP grubuna yansıması 30-35 arası milletvekili demektir. Yani Balgat'takinin sözüne uyup adrese teslim başkanlığa oy verecekler, en fazla 7'dir. Taş çatlasa 10'dur. Ak Parti içinde de; 1-İtilmiş-kakılmışlar, 2-Ülkelerini gerçekten düşünen sağduyu sahipleri, 3-Söylenti doğruysa ByLock'çular-kripto FETÖ'cüler oy vermeyeceklerdir.

İlk defa bir ilim adamı çıktı ve Anayasa değişikliğiyle demokrasiye nasıl veda edeceğimizi bir bir anlattı. Daha önce, ihtisası anayasa üzerine olan, doktorasını Fransa'da tamamlamış Prof. Dr. Kemal Gözler'in makalesinden bahsetmiştim. Bu makale son derece mühim. CHP madem başkanlığın ne demek olduğunu, bütün imkânlarını kullanarak halka anlatacak, Prof. Dr. Gözler'in "Elveda Kuvvetler Ayrılığı, Elveda Anayasa" ( anayasa.gen.tr http://www.anayasa.gen.tr/ ) başlıklı makalesini milyonlarca bastırıp dağıtmalıdır, derim.

Herkes "kuvvetler ayrılığı" için, "demokrasi" için elini taşın altına sokmalıdır.