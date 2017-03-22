MHP'de referandum firesi

Referandum anketleri gelmeye devam ederken, çarpıcı bir değerlendirme araştırma şirketi ANAR Genel Müdürü Uslu'dan geldi. Uslu, "MHP'de, şu an 'Evet' oyları üçte bir civarında görünüyor" dedi.

Araştırma şireti ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, referanduma dair önemli açıklamalarda bulundu. Son gelen anketlere göre MHP'de 'evet'in üçte bir civarında kaldığını açıklayan Uslu, "MHP'de fire olması durumu yüksek" dedi.

Bahçeli-AKP işbirliğinin referanduma etkisini değerlendiren Uslu "Esas MHP'de sorun var. MHP tabanına sorduğunuzda yarısı zaten oy vermeyeceğini söylüyor. Bir de kararsız olanlar var. Onlardan da fire olması durumu yüksek. Ancak MHP içerisindeki bu konsolide olmama halinin paketle ilgisi yok. Çok öncesinde başlayan bir süreç nedeniyle MHP'de fikir ayrılığı ortaya çıktı. Oy verme sürecine girdiğimiz için bir anda bu görünür hale geldi. MHP tabanın önemli bir kısmı MHP'nin üst yönetiminin değişmesi gerektiğini söylüyor" dedi.

MHP seçmeninin oy oranına da değinen Uslu "Şu an 'Evet' oyları üçte bir civarında görünüyor. O da yüzde 10-11'lik bir partide 3 puana denk geliyor. Esas nokta, yüzde 63 gibi bir rakamın gerçekleşmeyecek olmasının temel nedeni MHP'deki bu durum. AK Parti'de fire oranı çok düşük gözüküyor" diyerek MHP içindeki ayrımın oy oranını etkileyeceğine dikkat çekti.