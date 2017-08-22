MHP'den 105 kişi daha istifa etti!

MHP Bursa İnegöl İlçe Başkanlığı'ndan 105 kişi istifa ettiği duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bursal İlçe Başkanlığı üyesi 105 kişi partiden istifa ettiklerini açıkladı.



Basın açıklaması şu şekildeydi:



"HAK ETMEDİĞİMİZ SÖZLERE VE UYGULAMALARA MARUZ KALDIK"

"Hepinizin bildiği gibi 20 aydır devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi; parti içi farklı düşünen bizlere yönelik ciddi anlamda baskı, ihraç ve disiplin sürecini işletti. Uzun yıllar inanarak hizmet ettiğimiz bir davada farklı düşündüğümüz için hak etmediğimiz sözlere ve uygulamalara maruz kaldık. Bu ahde vefasızlık değil midir? Rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş’e ne ihanet ettik, ne de Milliyetçi Hareket Partisi'ne zarar verdik. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bizlerin uzun yıllar içinde bulunduğu bir siyasi harekettir. Dün olduğu gibi bundan sonrada Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğine, genel başkanına ve yöneticilerine hakareti doğru bulmayıp dik duruşumuz devam edecektir.

"SİYASET YAPMA İMKANIMIZ KISITLANMIŞTIR"

Bu güne kadar yaşadıklarımızdan;bizlerin Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapma imkanı kısatlandığından ve ayrık otu olarak görüldüğümüzden zorda olsa hayırlı bir karar vererek partimizden istifa etmiş bulunuyoruz. Dün dünde kaldı cancağızım artık yeni bir şey söylemek lazım;Türk milletinin sorunlarının yegane öncelikli çözüm noktası siyaset kurumlarıdır. Toplumsal meselelerimizin çözümü için bir zemin olarak görülen siyaset arenasında, yaşanan tıkanıklık ve buna bağlı olarak ortaya çıkan arayış, artık her kesimin bildiği bir gerçektir.

"TÜRKİYE TEK ADAMLIĞA MAHKUM EDİLMİŞTİR"

Kısırlaşan alternatifsizleşen siyaset tablosunda, Türk milleti tek adamlığa mahkum edilmektedir. Türkiye’nin siyasi görüntüsünde demokrasi, hürriyet, eşitlik, adalet, hakkaniyet ve liyakat yerine hanedanlık ve saray merkezli bir tek tip anlayışının hakim olduğu gerçektir. Milletimizin beklentisi olarak ortaya çıkan değişim hareketi bu adaletsiz gidişattan memnun olmayan hepimizin yeni bir umudu ve yeni bir gün doğumu haline gelmiştir.

"HUKUKSUZLUKTAN BUNALIP ADALETE HASRET KALDIK"

Memleket adına derdi olan, memleket sevdasıyla yanıp kavrulan, aldatılmalara tahammül kalmayan, hukuksuzluktan bunalıp adalete hasret kalan ayrıştırılmaktan bıkıp, barış ve huzur içinde yaşama umudunu taşıyan, nimet ve külfetin eşit dağılmasından yana olan, çağdaş ve demokratik bir Türkiye’den yana tavır koyan, ay yıldızlı bayrağımızın altında onurlu yaşamak isteyenleri yanımızda görmek istiyoruz."