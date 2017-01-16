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MHP'den Başkanlık Anayasası'na övgü

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MHP'den Başkanlık Anayasası'na övgü
MHP Grup Başkanvekili Akçay, Başkanlık Anayasası'na övgüde bulundu. Akçay, "Anayasa teklifinin en önemli yeniliklerinden birisi yetki-sorumluluk dengesidir. Böylece ülkemizin yeni bir şahsi ve keyfi yönetimin kucağına itilmesi de engellenecektir" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin açık ve gizli bir şekilde çözülmeye doğru itilmek istendiğini vurguladı.

"15 Temmuz sonrası kaos arzulayanların önünü kesmek için önümüzdeki süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir." uyarısında bulunan Akçay, yönetimin kimlerde olduğunun değil, ülkenin nasıl yönetildiğinin tartışılması gerektiğini belirtti. 

Anayasa değişiklik teklifinin en önemli yeniliklerinden birisinin yetki-sorumluluk dengesi olduğunu belirten Akçay, "Yetkiyi kullanan sorumluluğu da yüklenmektedir. Bir yönetimi keyfi davranmaktan alıkoyan yetki ve sorumluluk dengesidir. Anayasamız şu ana kadar bu dengeyi sağlayamamıştır. İşte, bu yetki sorumluluk dengesiyle ülkemizin yeni bir şahsi ve keyfi yönetimin kucağına itilmesi de engellenecektir." ifadelerini kullandı.

"MHP ilk 4 maddeyi savunmaya devam edecek"

Teklifin rejim değişikliği olmadığını, rejimin ilelebet muhafazası için yönetim sisteminin netleştirdiğine vurgu yapan Akçay, "Bu teklifte ilk 4 maddeyi bozacak, devletin temel vasfını değiştirecek hiçbir değişiklik yoktur. MHP, ilk 4 maddeyi bugüne kadar savunduğu gibi, bundan sonra da çelik bir irade olarak savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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