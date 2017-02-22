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MHP'den 'bozkurt' açıklaması
MHP'den 'bozkurt' açıklaması
MHP İstanbul Milletvekili Yönter, Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında yaptığı 'bozkurt' işareti için, "İçinden gelmiş, siyaseten ve siyasi nezaket açısından uygun bulmuş, saygı duyarız" dedi.
22 Şubat 2017 Çarşamba 15:54
Etiketler:
yıldırım
,
bozkurt
,
mhp
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akp
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.