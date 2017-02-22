MHP'den 'bozkurt' açıklaması

MHP İstanbul Milletvekili Yönter, Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında yaptığı 'bozkurt' işareti için, "İçinden gelmiş, siyaseten ve siyasi nezaket açısından uygun bulmuş, saygı duyarız" dedi.