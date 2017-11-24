MHP'den Bülent Arınç'a sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Büyükataman, AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın katıldığı bir canlı yayında MHP-AKP ortaklığına ilişkin değerlendirmelerine çok sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman, AKP'nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın HaberTürk'te katıldığı bir canlı yayın programında MHP ve FETÖ'ye ilişkin açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Arınç'ın, siyasete yeniden atılmak için MHP üzerinden gündeme gelmeye çalıştığını savunan Büyükataman, "Bülent Arınç'ın açıklamaları savunma değil, provokasyon, günah çıkarma değil, FETÖ’ye ümit olmaktır" dedi.

Bülent Arınç’ın “AK Parti MHP’lileşmemeli. Benim MHP’nin anladığı anlamda milliyetçiliğe itirazım var” sözlerine de değinen Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada "Hatırlanacağı üzere sert çıkışları ve bu sert çıkışların kendi genel başkanınca terbiye edilişi yine Türk siyasi tarihinin en acı, en trajik vakıalarındandı. Maalesef Bülent Arınç, yaşına başına aldırmadan, bu yaştan sonra ikbal için küçük duruma düşmekten çekinmemenin en net örneğidir" ifadelerini kullandı.

Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK ve FETÖ muhibi Arınç’ın bunu idrak etmesini beklemiyoruz. Bülent Arınç ‘Fethullah Gülen hocaefendi bir deniz feneri gibi yolumuzu aydınlatıyor’ diyen kişidir. 7 Haziran’dan 1 ay önce çıkıp Ankara’nın parsel parsel satıldığını söyleyip 8 Haziran’da dut yemiş bülbüle dönen Arınç değil midir? Sahte suikast yalanıyla Arınç sayesinde FETÖ, devletin mahremi olan Kozmik Oda’ya girmedi mi? Bülent Arınç’ın sabıkalarını yazsak ciltlerce ansiklopedi olur. Bülent Arınç'ın açıklamaları, savunma değil, provokasyon, günah çıkarma değil, FETÖ’ye ümit olmaktır.

Bu millet FETÖ’cü hainlerin ne olduğunu, Arınç onlar için gözyaşı dökerken de biliyordu. Arınç dilerse sempati beslediği kişinin yanına Pensilvanya’ya gidebilir. Bülent Arınç, kendi yaptığı suça Türk milletini ortak edemeyecektir."