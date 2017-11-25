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MHP'den İYİ Parti'ye çok ağır sözler

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MHP'den İYİ Parti'ye çok ağır sözler
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti'yle ilgili çok ağır sözler sarf etti. Akçay, "Müneccim olmaya gerek yok. İYİ Parti'yi FETÖ destekliyor" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa'da katıldığı bir televizyon programında İyi Parti'yi hedef aldı.

Program sunucusunun İYİ Parti'nin kuruluşuna yönelik sorusunu yanıtlayan Akçay, "Türkiye’de 40-50 yıllık bir FETÖ tarihi var. Son 10-15 yılda çok büyük bir etkinlik kazanan FETÖ’nün gazeteleri, televizyonları, dergileri, şirketleri vardı. Ayrıca özel yetiştirdiği elemanları devletin en kritik mevkilerine sızdırmıştı.

"FETÖ'NÜN HER ŞEYİ VARDI SİYASİ PARTİSİ YOKTU. ARTIK VAR"

Siyasi partilerde etkinlik sağlamaya çalıştılar. Bir sızma gayretleri vardır. Bunlar ayrıca bir partiyi ele geçirmek istiyorlardı. Milliyetçi Hareket Partisi üzerine FETÖ’nün çok sayıda girişimi ve operasyonu olmuştur. Ele geçiremediler ve sızmayı da başaramadılar. Her zaman safra gibi atılmışlardır. FETÖ’nün bugüne kadar her şeyi vardı bir partisi yoktu, şimdi partisi var. Münnecim olmaya gerek yok. Bazıları kızabilirler ama bu parti FETÖ’nün desteklediği partidir.

"PARTİNİN DOĞUŞU ADETA ÖLÜM OLMUŞTUR"

Sembolünden tutun da sembolik davranışlara kadar pek çok şey söylenebilir. İstedikleri kadar tepki göstersinler bu saklanamaz, gizlenemez hakikate haline gelmiştir. Bu partinin doğuşu adeta bir ölü doğum gibi olmuştur. Bir felsefesi, bir tezi olmayan siyasi hareketlerin başarılı olması mümkün değil. Eninde sonunda kısa bir zaman süre içerisinde artık siyasetin etkisiz konumuna gelmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

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