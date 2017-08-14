MHP'den 'Yeni devlet kuruyoruz' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdiği yazılı basın açıklamasında eski AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın “yeni devlet” sözlerine tepki gösterdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, son birkaç haftanın gündeminin, milleti bir arada tutan kimlik ve değerlere yönelik konuların tartıştırılmasından ibaret olduğunu belirtti.

Eski AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın “yeni devlet” sözlerine işaret eden Çetin, “Meczubun birisi yeni devlet kurmaktan bahsetmekte, diğeri devlete katil deme cüretini göstermektedir. Atatürk büstlerine saldırılar, Türk milletine ve milli devlete yönelik bir husumetin ifadesi olarak sıradanlaştırılmaktadır. Ülkemizin kurucu değerleri ve milli kimliğine yönelik hücumlar, milletimizin dirlik ve düzenini bozmak için adeta bir yarışa dönüşmüş vaziyettedir” dedi.

“KÖKSÜZ VE SAPKIN FİKİR SAHİPLERİ MAKAMLARDAN TEMİZLENMELİ”

Milletin kimliğiyle, değerleriyle, tarihiyle bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşama hakkıyla daha fazla oynanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade eden Çetin, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın “250 vatandaşımızın katili devlettir” açıklamasını da anımsattı. Çetin şöyle dedi:

“Köksüz ve sapkın fikir sahiplerinin millet adına söz söyleyecek makamlardan temizlenmelidir. Milletin geleneksel değerleriyle kavgayı bir siyaset tarzı olarak benimseyen meczuplarla, türedilerle, etki ajanlarıyla yol arkadaşlığı görüntüsünden imtina edilmelidir ki hiçbir zaman sahip olmadıkları gücü kullanarak toplumda karşılık bulmasınlar. Aksi halde devleti katillikle suçlayanı partisinde tutan aynı suça ortak durumuna düşmeyecek midir? Yeni devlet kurma iddiasını ortaya atanı bünyede barındırmak bir çeşit tasdik, hatta teşvik olarak anlaşılmayacak mıdır? Hırsızı bilip düzenbazlığına, ahlaksızı tanıyıp namertliğine, vatan hainlerinin ihanetine ortak olmak istemeyen aynı fotoğraf karesinde dahi görünmekten imtina etmelidir. CHP gibi bir taraftan bölücülerle birlikte poz verirken diğer taraftan adalet gibi kavramları ağızlarına sakız edenlerin inandırıcılığı olmayacaktır.

Başta siyaset kurumu, medya ve aydınlar, Türkiye’nin taşıyıcı kolonları ortak değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli ve ahlaki tavrı millet ve tarih önünde göstermelidir.”

“İSTİKRARSIZLIĞA YÖNELİK YENİ BİR SAVAŞ YÖNTEMİ”

Çetin, toplumun ahlak ve zihniyet dünyasını alt üst edecek tartışmaların körüklenmesi, güvensizlik ve istikrarsızlığa yönelik yeni bir savaş yöntemi olarak kullanıldığını belirtirken, bir zamanlar “Soros çocuklarıyla” uygulanan programın bir benzerinin, siyasi, sosyal ve ekonomik sahada huzursuzluğa yol açacak yeni provokasyonlarla uygulandığını savundu. Çetin, şöyle devam etti:

“Medya ve siyasetin içerisine yerleştirilmiş bizden görünen ama başkasına hizmet eden etki ajanları, terörün veremediği zararı Türk milletini kamplara bölerek, ortak değerleri tartışır hale getirerek vermektedir.

Halbuki Türkiye’de anayasanın ilk üç maddesinde kısaca özetlenmiş devletin ve milletin yapısıyla ilgili çok büyük bir toplumsal mutabakat söz konusudur. Türk milletinin Atatürk ile bir problemi yoktur.

Aynı şekilde 15 Temmuz, Türk milletinin iradesine yeniden sahip çıktığı bir gündür. 15 Temmuz, başka bir olayla kıyaslanmasına gerek duyulmayacak kadar önemlidir. Milli mücadele ile kıyaslanması millet arasında ikilik çıkarmak için bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Yüzyıl önceki destansı mücadelede yedi düvele karşı bağımsızlığını koruyan yine bu büyük millettir. Birisini yüceltmek için öncekini küçültmek yanlıştır, art niyetlilerin işidir.

Bir başka tartışma konusu köpürtülen insanlarımızın kılık kıyafetleri üzerinden siyaset üretmek, giyinişlerine göre insanlarımızı belli saflara ayırmak, yaşam tarzlarına müdahale etmek bu ülkeye ihanettir.

Yeni devlet hayali kuran köksüzlerin de, devletini katillikle suçlayacak kadar şirazesinden çıkmış terörist sevicilerin de hakkından evvel Allah milliyetçi hareket gelecektir.

Söz konusu olan vatanın selameti olduğunda yapacaklarımızın sınırı yoktur. Hiçbir çıkar uğruna ülkemizden ve ülkümüzden vazgeçmeyeceğimiz bilinmelidir.”