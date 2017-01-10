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MHP'li Adan, AKP'li isme kullandığı oyu böyle göstermiş

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MHP'li Adan, AKP'li isme kullandığı oyu böyle göstermiş
Yeni Anayasa maddelerinin görüşülmesine ilişkin yapılan oylamanın ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan'ın kullandığı oyu AKP'li Bahçekapılı'ya gösterdiği ortaya çıktı.

Meclis'te gerçekleştirilen yeni Anayasa maddelerinin görüşülmesine ilişkin oylamanın ardından skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın, AKP'li Ayşe Nur Bahçekapılı'ya oyunu gösterdiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE GÜNDEMİNE GİRDİ

MHP'li Adan'ın oylamanın gizliliğini ihlal ettiği skandal görüntülere Ülkücü camiadan da büyük tepki geldi. 

Celal Adan'ın tavrıyla ilgili Twitter hesabından manidar bir paylaşımda bulunan MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, "Muhterem, kurultay isteyen ülkücülere 'nesebi gayri sahih' demişti de biz şaşırmıştık. Meğer kılavuzu 'Fatiha bilmezler' diyenmiş. Baht utansın" ifadelerini kullandı.

Ayrıca; Ülkücülerden gelen on binlerce tepki tweet'i ile, 'İtaatEtme HAYIRde' tag'i 5. sıradan Türkiye gündemine girdi.

İşte o tweet'lerden bazıları:

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