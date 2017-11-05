MHP'li Adan'dan birlik çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, terörle mücadele için birlik çağrısında bulunarak, “Zaman, sadece Sayın Cumhurbaşkanı’na saldırmak için, PKK’nın Suriye’deki acenteliğini yapan PYD’yi savunma zamanı değildir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan yaptığı açıklamada, son günlerdeki terör olaylarına değinerek, iktidar ve muhalefetin memleketin hayrına saf tutması gerektiğini ifade etti. Terörle mücadelede ihtiyacın Gelibolu, Malazgirt ve 15 Temmuz ruhu olduğunu belirten Adan, “Devir, sırf iktidarı zayıflatmak için silahlı insansız hava araçlarının sivil unsurları vurduğuna dair bozguncu söylemler geliştirmek devri değildir. Zaman, sadece Sayın Cumhurbaşkanı’na saldırmak için, PKK’nın Suriye’deki acenteliğini yapan PYD’yi savunma zamanı değildir. Vakit, ordu bozanlık vakti değil, şanlı Türk ordusunun yanında durmanın vaktidir” dedi.

Adan, 40 yıllık planlarıyla, afyonlanmış adamlarıyla, okyanus ötesinden kuşatılmış silahlarıyla gelenlerin, bozguna uğramaya mahkum olduğunu kaydederek, “Bu memleketin bütün evlatlarının boynuna borç olan ise bu destanın gür sesini bastırmak için yükseltilen aykırı seslerin kakofonik orkestrasına dahil olmamaktır. Mazide işgalcinin gemisine kafa tutanların torunları, atide de işgalcinin satılık namlularına teslim olmayacaktır. 15 Temmuz’da gelenler nasıl sindiremediyse, bunlar da sindiremeyecektir” dedi.