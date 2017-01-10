MHP'li Atila Kaya'dan manidar paylaşım

Başkanlık sistemine 'hayır' diyerek partideki görevinden istifa eden Atila Kaya, sosyal medya hesabından manidar bir açıklamada bulundu.

Meclis'te yapılan Yeni Anayasa maddelerinin görüşülmesine dair oylama 338 oyla kabul edilirken, MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'dan MHP Genel Merkez'ine yönelik manidar bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan MHP'li Kaya, "Demokrasilerde iktidarı eleştirmek için sahip olmamız gereken şey "cesaret" değil 'vicdan'dır" ifadelerini kullandı.

İşte Kaya'nın paylaşımı: