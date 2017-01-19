" 'MHP’li bakan' sözü bir siyasi rüşvettir!"

Başbakan Yıldırım’ın “Başkanlık döneminde MHP’ye yakın isimler bakan olarak atanabilir” sözüne tepki gösteren MHP milletvekilleri, bunu yakışıksız bir rüşvet teklifi olarak nitelendirdi.

Fatih ERBOZ / ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Fox TV’den İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin, “Bu sistem başkanlıktır. Biz öteden beri başkanlığı savunuyoruz. Ama biz MHP ile anlaştık. Beraberce buna ‘Partili Cumhurbaşkanlığı’ diyoruz, ki bu da doğrudur. Adına takılmayın” dedi. Yıldırım, “Elbette bu süreç MHP’ye de yarayacak. Oylar sağ cenahta konsolide olacak. Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır” diye konuştu. Bu sözlere MHP’den tepki geldi.

Özdağ: Bu ayıptır

MHP Genel Başkan adayı Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, “Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri TBMM’de devam ederken, bir siyasi rüşvet şeklinde bunun gündeme getirilmesi yeni bir Güneş Motel vakasıdır. Bu ayıptır” dedi. Özdağ, “Ancak Başbakan Yıldırım inanmadığı bir sürece, inanmadığı bir sisteme bunun altını çizerek söylüyorum, desteklemek için elinden geleni yapıyor. Başkanlık gelmezse ülkenin bölüneceğini söylüyor. Başkanlık sistemi ile Meclis iktidarından millet iktidarına geçileceğini söyleyerek, TBMM’ye hakaret ediyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Şimdi de Başbakan böyle bir siyasi rüşveti güdeme taşıdı. Türkiye büyük bir hızla bir bilinmezliğe doğru sürükleniyor” diye konuştu.

Halaçoğlu: Kabul edilemez

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da bunu kabul edilemez bularak, “Başbakan’ın konuşmalarından anladığım rüşvet teklif etmiş” diye konuştu. Halaçoğlu şunları söyledi: “Eğer MHP, AKP’yi destekliyorsa bunu da ülkenin içine düştüğü sorunlar, sıkıntılar ve beka sorunu deyip, ülkede beka sorunu yaratan bir hükümeti destekliyorsa herhalde bunu bakanlık için yapmıyordur. Bakanlık için yapıyor da bakanlık verilecekse zaten buna milliyetçilik denmez. Eğer anayasa bu şekliyle kabul edilirse bakanlar dışarıdan atanacağı için parlamento dışından bir MHP’li bakan olarak atanabilir. Buna kimse engel olamaz. Hatta Cumhurbaşkanı bakan olarak amcasının oğlunu da kardeşini de atayabilir. Buna engel teşkil eden bir madde anayasada yok. Devlet Bahçeli devleti düşünüyor da biz düşünmüyor muyuz? Devleti düşünmek için muhakkak bir parti lideri mi olmak gerekiyor? Devleti düşünüp düşünmemesi kendisini desteklemekle mi alakalıdır? Desteklemiyorsak düşünmüyoruz anlamında mıdır?”

Okutan: Havuç-sopa taktiği

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan ise “Sayın Başbakan’ın ‘oylar sağ cenahta konsolide olacak’ sözü, Sayın Kuzu’nun ‘Bundan sonra 2 parti olacak, biri AKP biri CHP’ sözünü teyididir” dedi. Okutan, “Sayın Başbakanın ve Sayın Kuzu’nun söylemlerinden açığa çıkan gerçek, getirilecek sisteminin doğası gereği MHP’nin tasfiye olacağıdır. Bir yandan ‘MHP’li Bakanlar atanabilir’, öte yandan ‘teklif geçmezse erken seçim olur’ demek havuç-sopa taktiğidir ve yakışıksızdır. ‘Erken seçim olur’ söylemi; milletvekillerini sindiremeyecek, “MHP’li Bakanlar atanabilir” söylemi; “Ülkücü Hareket’i kandıramayacaktır” ifadelerini kullandı.