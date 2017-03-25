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MHP'li Başkan, AKP Mitingi'nde

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MHP'li Başkan, AKP Mitingi'nde
Başbakan Yıldırım'ın katıldığı AKP Isparta Mitingine katılan MHP İl Başkanı İsa Yalçın kürsüden halkı selamladı.

16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında Isparta’ya giden Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlediği mitingte konuştu.

Mitingin sonunda Isparta Davrazspor atkısı takarak halkı selamladı. Yıldırım ile birlikte halkı selamlayanlar arasında MHP İl Başkanı İsa Yalçın'da yer aldı. Aylçın, AKP'lilerle birlikte platforma çıkarak halkı selamladı. 

AKP MİTİNGİNE ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, 7 Haziran seçimleri öncesi AKP'nin Isparta'da gerçekleştirdiği miting ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde “Kamu binaları işgal edildi, kamu personeli miting alanına gönderildi… Yine Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ileri demokrasisi’ devreye girdi” ifadelerini kullanmıştı.

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