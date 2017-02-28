MHP'li Başkan: 'Hayırcılar' partiden ayrılsın!

AKP Bandırma İlçe Teşkilatı, MHP Bandırma İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. MHP Bandırma İlçe Teşkilatı Başkanı Bakkal, teşkilat içinde çatlak olup olmadığı sorusuna "Hayırcı partililerin istifa etmemesi halinde gerekeni yapacağız" şeklinde cevap verdi.

AKP ile MHP arasındaki ortaklık her geçen gün artarken, ilçe teşkilatlarının karşılıklı ziyaretleri de devam ediyor.

AKP Balıkesir Bandırma İlçe Teşkilatı Başkanı Alp Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Balıkesir Bandırma İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulunarak MHP İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal ile görüştü.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Bakkal, AKP İlçe Teşkilatı'nın 2002 yılından bu yana ilk kez Bandırma'da partilerini ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Bugün Bandırma bir ilki yaşıyor. 15 yıldır iktidarda olan bir partinin yöneticileri ilk kez Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

İSTİFA ETMEZLERSE GEREĞİNİ YAPARIZ

Referandum sürecinde MHP'nin AKP ile evet cephesinde birleşmesinin ardından Bandırma Teşkilatı'nda çatlak seslerin olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlayan MHP Bandırma İlçe Başkanı Bakkal, "MHP tüzel kişiliğine bağlı olan, altını kalın kalın çiziyorum, hiç kimse ama hiç kimse Genel Başkanının ve Genel Merkez yöneticilerinin ve teşkilatın almış olduğu kararın aleyhine bir çalışma içerisinde olmaması gerektiğini ifade etmek gerekir. Buna rağmen münferit hareketler mutlaka olacaktır. Onları da kendi içimizde değerlendireceğiz. MHP tüzel kişiliğine bağlı olan yönetici olan eğer var ise en mantıklı yapması gereken istifa edip ayrılmasıdır. Aksi halde biz gereğini yaparız zaten" dedi.