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MHP'li Başkana hapis cezası!

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MHP'li Başkana hapis cezası!
MHP'nin Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, AKP'nin İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'e hakaret ettiği iddiasıyla 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kayseri'de MHP'nin İl Başkanı Baki Ersoy, AKP'nin İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'e hakaret ettiği iddiasıyla 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kayseri'de MHP'nin İl Başkanı Baki Ersoy hakkında, geçen yıl Mart ayında sosyal medyadan yazdığı, "Sen hiç dantelli kefen giyen ve Rabia işareti yapan şehit gördün mü? Neredesiniz ulan" diye başlayan mesajı nedeniyle AKP İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden şikayetçi oldu. 

Kayseri 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, İl Başkanları katılmadı. AKP İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'in avukatı Gökhan Ülker, MHP İl Başkanı Bakir Ersoy'un avukatları Yusuf Dalmaz ve Müjdat Yılmaz hazır bulundu.

AKP İl Başkanının avukatı Hakan Ülker yaptığı savunmada, "MHP İl Başkanının sosyal medyadan gösterdiği tepkiyi yine sosyal medya üzerinden üzgün olduğunu söyleyip, özür dileseydi şikayetten vazgeçecektik. Bu ifade tüm AKP teşkilatına kullanılmıştır" dedi.

MHP İl Başkanı Bakir Ersoy'un avukatı Müjdat Yılmaz ise savunmasında, "İl Başkanı Baki Ersoy'un söylediği laflar seçmene edilmiş veya il başkanına bizzat edilmiş söz değildir. Ersoy, kullandığı sözleri dönemin Başbakanını havaalanında dantelli kefen giyerek ölmeye geldiğini göstermeye çalışan 5 işadamına söylemiştir" diye konuştu.

Mahkeme, MHP İl Başkanı Baki Ersoy'a "hakaret" suçundan 5 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 

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