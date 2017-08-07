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MHP'li başkandan Gülerce eleştirisi

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MHP'li başkandan Gülerce eleştirisi
MHP Yalova İl Başkanı Hasan Topçular, geçmişte Zaman Gazetesi Genel Müdürlüğü de yapan ve FETÖ itirafçısı olan gazeteci Hüseyin Gülerce’ye devlet koruması verilmesini eleştirdi.

Partisine katılımlar nedeniyle Donanma Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan MHP'li Topçular, Star yazarı Hüseyin Gülerce için şunları söyledi:

"Yalova’nın yüzde 80’ini bu FETÖ’nun sendikasına, dershanesine, okullarına gönderen bir şahıs var. Yıllarca da burada öğretmenlik yapmış birisi var: Hüseyin Gülerce. Herkes de biliyor kim olduğunu ama bir tek AK Parti bilmiyor. Bir de devletin korumasıyla geziyor.

Siz şimdi insanların iyi niyetlerini kullanıp da mağdur olmasına neden olan bir kişiyi, devletin korumasıyla gezdiriyorsanız bu insanlara yazık etmiş olmuyor musunuz? Çok yanlış uygulamalar var. Bu FETÖ örgütü, bu şerefsizlerle biz yıllarca mücadelemizi zaten veriyoruz.

Bir an önce devletin bütün hücrelerine girmelerini sağlayan siyasetçilerin gün yüzüne çıkarmasını sağlayın.Tek tip elbise giydirilsin deniyor. Onların değirmenine su taşımış siyasetçiler varsa o tulumu onlar da giysin.”

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