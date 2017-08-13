MHP'li Başkan'dan ilginç 'ihraç' açıklaması

MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, sosyal medyada muhalifleri takip ettiklerini, yanlış paylaşımda bulunanları ihraç ettiklerini açıkladı.

Meral Akşener’in yeni parti kuracağını açıklamasından sonra MHP’de başlayan istifalar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde MHP Gölcük’te çok sayıda partilinin istifa ettiği belirtilmiş, ilçe başkanı Bilal Çakır ise çıkan haberlere tepki göstermişti.

MHP İlçe Başkanı Çakır’dan partideki istifalarla ilgili yeni bir açıklama geldi. MHP’li başkan “istifa dilekçesine imza atan 20 kişiyi partiden ihraç ettik” derken, sosyal medya hesabından partilileri takip ettiklerini söyledi.

Çakır, "Bundan sonra da bakacağız. Sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz. Biz, parti üzerinden kimsenin siyaset yapmasını istemiyoruz. MHP şov yapacak bir yer değil" açıklaması yaptı.