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MHP'li belediye başkanı istifa etti

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MHP'li belediye başkanı istifa etti
Bilecik'in Söğüt ilçe belediye başkanı Halil Aydoğdu ve belediye meclis üyeleri mensubu bulunduklarını Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettiler.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ün MHP'li Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve MHP'li 6 Belediye Meclis üyesi toplu olarak partilerinden istifa ettiler.

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu sosyal medya hesabından "Meclis üyelerimizle birlikte mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisinden istifa etmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

MHP liderinin her yıl katıldığı  Ertuğrulgazi'yi Anma ve  ve Yörük Şenlikleri'ne ev sahpliği eden ilçe belediyesi MHP için sembolik anlam taşıyordu.

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