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MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Türe partisinden istifa etti

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MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Türe partisinden istifa etti
Mersin'in MHP'li Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve beraberindeki 7 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti'nin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından MHP'de istifaların önü kesilemiyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde iki dönemdir Belediye Başkanı olarak görev yapan MHP'li Mehmet Türe, meclis üyesi 7 partiliyle beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türe, “Bugün 7 meclis üyemizle birlikte MHP'den istifa ettik. İstifa dilekçelerimizi disiplin kuruluna gönderdik. İstifa gerekçeme ilişkin açıklamayı yarın ayrıntılı şekilde yapacağım” dedi.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİ

Öte yandan, edinilen bilgiye göre, MHP Mersin İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde, Belediye Başkanı Türe’yi, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

ANKARA'YA ÇAĞRILMIŞTI

MHP Genel Merkezi Disiplin Kurulu’nun, bu talep doğrultusunda, tedbirli savunma yapması için Türe’yi Ankara’ya çağırdığı, ancak Türe’nin Genel Merkeze gitmeden istifa ettiği öğrenildi.

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