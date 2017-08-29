MHP'li Belediye'den PKK/PYD filminin yönetmenine davet

MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, PKK ve PYD'nin övüldüğü 'Smash the Daesh' filminin yapımcısını Adana'da yapılacak festivale davet etti. Bu davet sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Bu yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri aralığında 24’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali, tepkileri de beraberinde getirdi. 5 ana kategoride Altın Koza Ödülleri’nin dağıtılacağı festivale, MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Almanya’da yaşayan yönetmen Fatih Akın’ın davet etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. PKK'LI TERÖRİSTLERİ 'ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI' OLARAK TANITMIŞTI Yönetmenliğini yaptığı 'Smash the Daesh' filminde PKK ve YPG'li teröristleri 'özgürlük savaşçısı' olarak tanıtan Fatih Akın, filmin duyurusunu Instagram hesabından yapmıştı. Akın'ın paylaşımının altına PKK destekçilerinden gelen çok sayıda destek mesajı dikkat çekerken, Türk sosyal medya kullanıcıları da kendisine tepki göstermişti. SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI Fatih Akın'ın, Adana'da düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali'ne davet edilmesi sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin davet kararına tepki gösteren binlerce Twitter kullanıcısı, attıkları tepki tweetleri ile PKKlıYönetmene MHPdenDavet tag'inin Türkiye gündemine girmesini sağladı. İşte o tweetlerden bazıları: