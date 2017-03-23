MHP'li Berna Karakoyun, alınmadığı salonda başkan seçildi

MHP Korkuteli İlçe Kongresi'nde başkan adayı olan Berna Karakoyun ve Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe, MHP Genel Başkan adayı Akşener'i destekledikleri için kongrenin yapıldığı salona alınmadı. Karakoyun, yapılan oylamada 172 oyla başkan seçildi.

Antalya Körfez gazetesinden Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; MHP Korkuteli İlçe Kongresi’nde başkan adayı olan Berna Karakoyun, delege olmadığı gerekçesiyle alınmadığı salondan başkan olarak çıktı. Korkuteli Belediye Başkanı MHP’li Hasan Gökçe de salona giremedi.

MHP’nin Korkuteli İlçe Kongresi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde yapıldı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un da katıldığı kongreye mevcut ilçe başkanı Osman Yılmaz ile MHP eski İlçe Kadın Kolları Başkanı Berna Karakoyun aday oldu. Seçim için kongrenin yapıldığı salonun kapısına gelen Berna Karakoyun, başkan adayı olduğu kongreye delege olmadığı gerekçesiyle alınmadı. Seçimin ardından kesin olmayan sonuçlara göre mevcut başkan Osman Yılmaz 148 oy alırken, Berna Karakoyun 172 oy ile başkan seçildi.

EVRAKLARIMI DAHİ ZOR ULAŞTIRDIM

Gün boyu süren kongrede 300’ün üzerinde delege oy kullandı. Kongre salonuna alınmayan Berna Karakoyun, sandıklardan başkan olarak çıktı. Oylama sonucunda kesin olmayan bilgiye göre mevcut ilçe Başkanı Osman Yılmaz 148 oy alırken, Berna Karakoyun 172 oy aldı. Sandıktan çıkan karara sevindiğini belirten Karakoyun, “Çıkan sonuç beni mutlu etti. Delegelerimizin teveccühü ile başkan seçildim” dedi. Kongrenin yapıldığı salona alınmamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Karakoyun, “Salona geldiğimizde delege olmadığım için içeriye alınamayacağım söylendi. Listeyi, evrakları dahi içeride bulunan bir arkadaşım vasıtası ile divan kuruluna ulaştırabildim. Biz bu davaya gönül verdik. Ben adaylığa diğer arkadaşlarımızın teveccühü ile çıktım. Bu göreve gelmemi partililerim çok istiyordu, ‘Seni başkan olarak görmek istiyoruz’ diyorlardı, mutluyum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÖKÇE DE SALONA ALINMADI

Bu süreçten sonra mazbatasını almak için bekleyeceğini dile getiren Karakoyun, “Bizim sicilimiz temiz. İnşallah bize mazbatayı verirler, görevimize devam ederiz. En kısa zamanda göreve başlamak istiyorum” ifadelerini kullandı. Delege olmadığı gerekçesiyle salona alınmayan Korkuteli Belediye Başkanı MHP’li Hasan Gökçe de duruma sosyal medya üzerinden paylaştığı not ile tepki gösterdi. Gökçe, “Tarihe not düşün: Partisinin kongre salonuna alınmayan MHP’li belediye başkanıyım” ifadelerine yer verdi. Diğer yandan bilgi almak amacıyla ulaştığımız MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, kongrelerle ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

İL BAŞKANI AKSOY CEVAP VERMEDİ

İl Başkanı Aksoy, Belediye Başkanı Gökce’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım hakkında, “Kongre hakkında paylaşımı kim yaptıysa sorularınızı ona sorun. Ben bugün kongrelerle alakalı konuşmak istemiyorum. Bana ithaf edilmiş bir konu var mı? Yok. Paylaşım yapanlara sorun” değerlendirmesini yaptı. Başkan Gökçe, 1 Kasım seçimleri ardından MHP’nin değişim kanadında yer almış, MHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Meral Akşener’i desteklediğini açıklamıştı