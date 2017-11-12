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MHP'li Celal Adan'dan seçim barajı açıklaması

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MHP'li Celal Adan'dan seçim barajı açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, İstanbul'da yaptığı konuşmada Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı seçim barajı tartışmalarına değindi.

MHP İstanbul Bayrampaşa İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen ve ilçedeki otelde gerçekleştirilen programda, partililerle bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, seçim barajı tartışmalarına cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve diğer partilerin de dahil olmasıyla siyasetin gündeminde yer alan seçim barajının düşürülmesi tatışmaları için Adan, "MHP'nin baraj problemi olmamıştır" açıklamasında bulundu.

"MHP'nin baraj problemini düşünmek akıl dışı bir olaydır" diyen Adan'ın açıklamaları şöyle:

"Genel Başkanın açıklaması çok açık. Bunu kavrayanlar var, kavramayanlar var. Türkiye'de tartışılması gereken bütün konuların ortak akılla şekillenmesi noktasında bir irade ortaya konmuş. MHP'nin ne söylediğini hiç düşünmeden MHP'ye düşmanlık yapanlar onu saptırıyorlar. Orada MHP Genel Başkanının söylediği şeyler çok açık. MHP'nin hiçbir dönem baraj problemi olmamıştır. Burada gördüğünüz manzara ortada. Bugün Türkiye'de en haklı, söyledikleri en iyi anlaşılan ve milletin lehine irade ortaya koymuş MHP'nin baraj problemini düşünmek akıl dışı bir olaydır. Bu toplantıya benzer toplantılar İstanbul'un her tarafında yapılmakta ve önümüzdeki günlerde partiye üye olmak için bir büyük gayretin olduğunu biliyoruz. MHP güçlüdür, söyledikleri doğrudur, milletimiz bunu kavramıştır. Kimse endişe etmesin, o baraj tartışmaları son derece art niyetli yapılan tartışmalardır."

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