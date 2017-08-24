MHP'li eski Belediye Başkanı istifa etti

MHP'nin 1999-2004 dönemi Alanya Mahmutlar Belediye Başkanı olan Hüseyin Taşer, noter kanalıyla MHP'den istifa etti.

Meral Akşener liderliğinde Ekim ayında kurulması beklenen yeni parti, MHP'de de istifaları beraberinde getiriyor.

1999-2004 yılları arasında Alanya Mahmutlar Belediye Başkanlığı görevini yapan MHP'li Hüseyin Taşer, notere verdiği dilekçe ile partisinden istifa etti.

İstifasını değerlendiren Taşer, "Değerli arkadaşlarım. Hiç bir zaman aslında partici olamadım. Particiliğin çok aşırı ayrıştırıcı noktalara taşınmış olması nedeniyle partide üyeliğin anlamı kalmadığına inandığımdan partisiz kalmaya karar verdim. Herkese en derin saygı ve sevgilerimle" dedi.

İstifa dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu'na veren Taşer, noter kanalıyla gerçekleştirdiği istifa dilekçesini de sosyal medya hesabından takipçileri için paylaştı. Taşer dilekçesinde, "MHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda parti üyesi olarak bulunmaktayım. Gördüğüm lüzum üzerine 23 Ağustos 2017 tarihinden itibaren istifa ettiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını dilerim" ifadelerini kullandı.