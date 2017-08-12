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MHP'li eski İlçe Başkanı istifa etti

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MHP'li eski İlçe Başkanı istifa etti
MHP Gebze eski ilçe başkanı Nusret Acur, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Gebze eski ilçe başkanı Nusret Acur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partiden istifa ettiğini açıkladı. Acur, istifa dilekçesini Gebze İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.

İŞTE NUSRET ACUR'UN PAYLAŞIMI

ELVEDA MİLLİYETÇİ HAREKET...

18 yaşında heyecan ve gururla üye olduğum, mensubu olmaktan şeref duyduğum partimden; bugün itibariyle hüzünle ayrılıyorum. Genel başkan ve genel merkezin yürütmüş oldukları politika ve yönetim şekliyle, şahsımın düşüncelerinin örtüşmediği; ileriye dönük olarak da en ufak bir umudun kalmaması sebebiyle bu kararı almış bulunmaktayım.

İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Dolayısıyla bu durum, şahsımdan başka kimseyi bağlamamaktadır. Almış olduğum bu karar, asla ve kat'a bir yerlere talip olma adına değildir. Oy vermekten imtina edeceğim, politik açıdan gönül bağımın kalmadığı partimle hukuki anlamda birlikteliğimi sürdürmem ahlaksızlık olurdu. Muhakkak ki bundan sonra da benzer bir çok istifa olacaktır ve yine muhtemelen parti merkezi bu durumu 'dağdan serçe kalkması' olarak değerlendirecektir.

Parti içi eleştiriye, muhalefete tahammül edemeyip, arkadaşlarımızı, hainlikle, fitnecilikle, ajanlıkla, suçlayıp, dışlayıp ihraç eden, hatta ve hatta 'arınacağız' ifadelerinden sonra, birilerinin kendi isteği ile ayrılmalarından daha doğal, ne olabilir ki? Bilakis o kadar evrak işinden kurtulmuş olmaları ve 'arınmaları' nedeniyle sevinmeleri gerekir.

Unutmayınız ki, umutların tükendiği yerde isyan bir hak haline gelir. Bizim isyanımız da sessiz sedasızca 'gitmek' şeklinde oldu. Hani şair diyor ya; 'Hiç bir gidiş tek başına değildir; Biri iter; diğeri gider.' Bizlerin gidişi de aynen böyle işte.

Siz ittiniz; Biz de gidiyoruz... Kardeşlik, dostluk bağımızın baki kalması kaydıyla, tanıdığım, birlikte görev yaptığım, aynı ruhla yıllarca kalplerimizin çarptığı tüm arkadaş, kardeş, abla, ağabeyimiz varsa; Hepsini tanımaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim. Eğer hakkım geçtiyse; Helal olsun. Allah herkesin yolunu açık ve hayırlı etsin. Görelim mevlam neyler; Neylerse güzel eyler. Sağlıcakla kalınız...

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