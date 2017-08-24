MHP'li eski vekil, siyasete Akşener'le devam edecek

MHP’den ihracı istenen 23. Dönem Aydın Milletvekili Recep Taner, MHP’de parti içi demokratik yolların işletilmediğini belirterek, Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın’la birlikte yeni oluşum içerisinde yer alacağını dile getirdi.

23. Dönem MHP Aydın Milletvekili Recep Taner, Denge gazetesine yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte 13 kişi hakkındaki ihraç istemini basından öğrendiğini dile getirdi.

Kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını belirten Taner, “Burada üzücü olan kısım, partiden ihraç olabilir, savunma alınabilir ama yıllarca bu partide hizmet etmiş, bu partinin kendilerinin bulunduğu makamlarda bulunmuş bir insanın bilgilendirilip, disipline sevk edildikten sonra basına verilse daha şık olurdu. Arkadaşlarımız kendilerini tatmin etme düşüncesiyle olsa biraz gerek erken bir açıklama yapmışlar” dedi.

MHP’nin Aydın’daki yönetiminin atama bir yönetim olduğunu kaydeden Taner, “Atama yönetimlerde disiplin kurulu mekanizması olmaz. Dolayısıyla bizi Aydın’da partiden ihraç edebilecek bir disiplin kurulu yok. Ne yapması lazım? Bizi Muğla’ya, Denizli’ye, İzmir’e sevk edip oralardan ihraç ettirmesi lazım. Bu da MHP olarak baktığımızda çok şık bir hareket değil” ifadelerini kullandı.

“ÇIKIŞ YOLU ARAMALARI DOĞAL”

MHP’de değişim isteyenlerin partiden kopuşunu da değerlendiren Taner, şunları kaydetti:

“Parti içi demokratik yollar işletilmediği andan itibaren o partideki demokratik usulleri, parti içi mücadele yapılmıyorsa kendilerine mücadele edecekleri başka alanlar buluyorlar. 16 Nisan’daki referandumdan sonra Türkiye, yeni bir siyaset şekline sahne oldu. Yarı başkanlık diyelim, başkanlık diyelim öyle bir sisteme evrildi. Dolayısıyla sadece Cumhurbaşkanlığı seçimine endeksli, Türkiye’de yüzde 50+1’e hedef koyan kitleler siyaset yapabilecekler. Eğer ki, MHP bu eylem, söylem ve tavırlarına devam ederse MHP’de siyaset yapma imkanı bulamayan Meral Akşener, Koray Aydın, Yusuf Halaçoğlu, Ümit Özdağ kendilerine bir çıkış yolu arıyorlar. Bu da gayet doğal.”

Bundan sonraki yol haritasıyla ilgili de konuşan Taner, partiden ayrılan yenilikçi isimlerin kuracağı yeni oluşumun içinde yer alacağını ifade etti. .