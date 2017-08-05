MHP'li Günal'dan referandum açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki referandum kararına karşı kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, "Sadece sözde kınamayla kalırsanız bir süre sonra faydasız olur" dedi.

Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Günal, Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül 2017'de yapılması planlanan referandum ile bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

MHP'nin Türkiye'nin bölge sorunlarına karşı kararlı ve milli bir duruş sergilendiğinde, bunun arkasında duracağını vurgulayan Günal, "Milli güvenlik konularında, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili, tezkerelerle ilgili, uluslararası görevlerle ilgili ne olursa olsun, devletin geleceğiyle ilgili önemli olan ne varsa, MHP bunu siyaset üstü görür ve destek verir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirten Günal, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'nın ve Dışişleri Bakanlığının açıklamalarının olumlu olduğunu dile getirdi. Günal, "Bu açıklamaların gereğini eğer yerine getiremezsek, bugün Suriye'de yaşanan olayların aynısı Kuzey Irak'ta da yaşanabilir." diye konuştu.

Günal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP hükümetinin son dönemdeki politikalarına bakıldığında, önemli söylem değişikliklerinin olduğunu belirterek, "Ama bunu kararlılıkla sürdürmek, yeri geldiğinde Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi milli çıkarlarımız korumak üzere kararlılığımızı göstermemiz gerekir. Sadece sözde kınamayla kalırsanız bir süre sonra faydasız olur, aynı şeyi Musul ve Kerkük'te de yapmamız lazım, Başika kampı için de yapmamız lazım, Telafer'de bir takım olaylar yaşandığı zaman da yapmamız lazım." dedi.

MÜDAHALENİN HUKUKİ TEMELİ ÖNEMLİ

Mehmet Günal, bağımsızlık referandumunun iç hukuk açısından Irak anayasasına, uluslararası hukuk açısından da 1926 Ankara Anlaşması'na aykırı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti devleti 1926 Ankara Anlaşması'na göre Irak'ın toprak bütünlüğü bozulduğu zaman buraya müdahale hakkında sahiptir." dedi.