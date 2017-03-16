MHP'li İl Başkanı Adem Kar'dan AKP mitingi için büyük fedakarlık

MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, partililerin telefonuna Başbakan Yıldırım'ın 'evet' mitinigine davet mesajı gönderdi.

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MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, partilileri Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı 'evet' mitingine çağırdı.

Parti üyelerinin cep telefonlarına mesaj gönderen İl Başkanı Kar, "16.03.2017 saat 16.00'da Karabük Kent Meydanı'nda Karabük halkına hitap edecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ı dinlemek üzere 15.30'da il teşkilatımız önünde toplanarak Kent Meydanı'na gideceğiz. Katılımlarınızı önemli rica ederim" ifadelerini kullandı.

Adem Kar'ın AKP mitingi için MHP'lileri organize etmeye çalışması, Ülkücüler arasında tepkilere sebep oldu.