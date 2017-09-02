MHP'li Karakaya: 3 konuda AKP'ye tam destek veriyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, AKP'nin partilerine yapmış olduğu bayram ziyareti kapsamında bazı açıklamalarda bulundu. Karakaya, "3 konuda AKP'ye tam destek veriyoruz" dedi.

AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya bir konuşma yaparak bazı açıklamalarda bulundu.

''ÜÇ ALANDA HÜKÜMETİ DESTEKLİYORUZ İLKİ ALAN TERÖR''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya konuşmasında hükümeti destekledikleri alanlara yönelik açıklamalarda bulunurken bu alanların ilkinin terör konusu olduğunu vurguladı. Konuya ilişkin olarak yapmış açıklamalasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, "Bunun birincisi terörle mücadeledir. Terörle mücadelede sonuna kadar, terörün kökü kazınıncaya kadar MHP bu konuda yapılan mücadelenin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. İç siyaset ne olursa olsun, kim ne derse desin. Çünkü bu tehdit ve tehlikeyi biz üzerimizden kaldırmadan bu coğrafyada bize rahat yok. Biz bu coğrafyada rahat olamayınca gerek Müslümanlar'ın yaşadığı coğrafyalarda gerekse bölgede bir istikrarın olması mümkün değil. Bunun ön şartı terörün kökünün bir defa bu ülkeden kazınması, tehdit ve tehlike olmaktan çıkarılması. '' ifadelerini kullandı.

''BAKIŞ AÇIMIZIN DİĞER SİYASİ PARTRİLERDEN FARKLI OLMASI GURUR VERİCİ''

Hükümeti destekledikleri ikinci alanın dış politika konusu olduğunu ifade eden Mevlüt Karakaya, bakış açılarının diğer siyasi partilerden farklı olmasının guru verici olduğunu belirtti. ''İkinci alan dış politika. Dış politikaya bizim bakış açımız diğer siyasi partilerin yaklaşımından farklı olabilir. Bu farklılıktan dolayı da son derece gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çünkü tek bir Türkiye var. Dolayısıyla dışarıya karşı bunun savunmasını da hep birlikte yapmamız gerektiğine inanıyoruz.''

''ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KATKI VERMEK''

Konuşmasına üçüncü alanın ne olduğunu anlatarak devam eden Karakaya ''Üçüncü alanda anayasa değişikliğiyle yapılan yeni hükümet sistemine bağlı olarak uyum yasaları konusundaki çalışmalara katkı vermek, bir uzlaşı içerisinde." ifadelerini kullandı.

''TEK DİL TEK MİLLET TEK DEVLET TEK VATAN''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya açıklamalarına bunun dışında kalan konuların muhalefetin işi olduğunu vurgularken başla bir konuya değindi. Mevlüt Karakaya açıklamarında, hükümet tarafından açıklanan "Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak" ifadesinde bir eksik gördüklerini aktararak şunları aktardı. "Tek dil. Biz bir de 'dil' diyoruz. Dil konusu çok farklı bir şey. Çünkü tek dili kaldırdığınız zaman diğerlerinin hepsi gidiyor. Onu zaman zaman anlatıyoruz. Bir ara o açılım sürecinde, tabii şimdi bizlerde olayı daha net görüyoruz, anlıyoruz. O açılım sürecinde Feto'nun da birtakım farklı yönlendirmeleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da ifade ediliyor. Dil devreye girdiği an ayrıştırma, ayrışma başlıyor. O ayrışma zaten başka şeyleri getiriyor." dedi.

Bunun üzerine AKP Ankara Milletvekili Alparslan'ın "Resmi dil malum, tek" karşılığını vermesi üzerine Karakaya, "Konuşma ayrı sosyal, kültürel orada bir şey yok ama resmi dil, eğitim dili haline getirdiğiniz zaman sıkıntı orada başlıyor zaten. O zaman okullar ayrılıyor, mahalleler ayrılır. O ayrışmalar kendiliğinden gelir ve onun arkası da tamamen yabancılaşma. Biz sayarken beşli sayıyoruz öteden beri." dedi.