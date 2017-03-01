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MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!
MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt'un MHP'nin neden 'evet' dediğiyle ilgili soruna cevap veremedi.
01 Mart 2017 Çarşamba 10:10
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