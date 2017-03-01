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MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!

MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt'un MHP'nin neden 'evet' dediğiyle ilgili soruna cevap veremedi.
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