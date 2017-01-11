MHP'li Kaya: Çocuklarımıza nasıl anlatacağız?

Başkanlık sistemine 'hayır' diyerek partideki görevinden istifa eden MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Twitter hesabından yeni Anayasa maddelerine 'evet' oyu kullanan MHP'li vekillere göndermede bulundu.

Meclis'te yapılan oylamada Anayasa değişiklik teklifinin ilk 2 maddesi kabul edilirken, MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'dan 'evet' diyen MHP vekillere yönelik manidar bir paylaşım geldi.

Kaya, MHP'li vekilllere "Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almaların karşılığının Başkanlık olduğu bir ülkede çocuklarımıza 'Adalet kavramını nasıl anlatacağız?" şeklinde manidar bir soru yöneltti.

İşte Atila Kaya'nın paylaşımı:

"Din istismarının, yolsuzluğun, yoksulluğun, mezhepçiliğin, yandaş kadrolaşmanın, işsizliğin, terörün, BOP eşbaşkanlığının, Habur'ların, Oslo'ların, "ben ülkemi pazarlamakla mükellefim" demelerin, "Anayasadan laikliği çıkartalım" demelerin, yasalara yap-boz oynamaların, yürütmeyle uyumlu yargı istemelerin, basın özgürlüğünü boğmaların, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almaların... karşılığının "Başkanlık" olduğu bir ülkede çocuklarımıza 'Adalet' kavramını nasıl anlatacağız?"