MHP'li Kaya: Hafta sonu teşkilatlara sandık koyun, sonucu kendiniz görün

Can Ataklı'nın sorularını yanıtlayan MHP İstanbul Milletvekili Kaya, önemli açıklamalarda bulundu. MHP tabanında 'hayır'a önemli bir yönelim olduğunu söyleyen Kaya, "gelin bir hafta sonu teşkilatlara sandık koyun, sonucu görelim" dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Halk TV'de yayınlanan, gazeteci Can Ataklı'nın sunup yönettiği Yazı İşleri programında referandum sürecini değerlendirdi.

Ülkücülerin referandum kararının bölgesel bazda değişmediğini savunan Kaya, 'hayır'a teşkilatlar içinde ciddi bir yönelim olduğunu iddia etti.

İşte MHP'li Kaya'nın açıklamaları:

ÜLKÜCÜLERİN TAVRI BÖLGESEL BAZDA DEĞİŞİM GÖSTERMİYOR

"MHP, milliyetçiliği programının esası kabul etmiş bir parti. Dolayısıyla bir görüş çerçevesinde örgütlenmesini gerçekleştirmiş bir siyasi hareket. Özellikle bu genel konularla ilgili MHP'nin farklı bölgelerdeki önemli ölçüde hareketin bütün tavrını ortaya koyacak derece farklılık arz ettiğini düşünmüyorum. 'Sahildekiler bu şekilde düşünüyor, İç Anadolu böyle düşünüyor' tarzı bir ayrımın sağlıklı olmadığını düşünüyorum ben.

PARTİ TABANINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE 'HAYIR'A EĞİLİM VAR

Bu hafta cuma günü Konya ve ilçelerinde olacağız iki gün. Genelde bizim arkadaşlarımızdan, teşkilatın ve hareketin nabzını tutan arkadaşlarımızdan edindiğimiz izlenim, MHP camiasında önemli ölçüde bir 'hayır' eğiliminin olduğunu ortaya koyuyorlar.

GELİN BİR HAFTA SONU TEŞKİLATLARA SANDIK KOYUN, SONUCU GÖRELİM

Hatta biz şunu söylüyoruz; herhangi bir cumartesi veya pazar günü bütün teşkilatlara, MHP'ye üye olanlara çağrıda bulunulsun, 'ilçe ve illerde bir sandık konuldu gelin bu meseleyle ilgili tavrınızı koyun 'evet' mi 'hayır' mı?' denilsin. Ne sonuç çıkar beraber bakalım"