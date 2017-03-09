MHP'li Nesrin Ünal yıllar sonra ilk kez konuştu

28 Şubat sürecinin önemli isimlerinden biri olan MHP'li eski Milletvekili Nesrin Ünal, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genel Merkeze sert sözlerle yüklenen Ünal, Bahçeli'ye "Hayır çıkarsa kurultayı topla" çağrısında bulundu.

21. Dönem MHP Milletvekili Nesrin Ünal yıllar sonra ilk kez siyasi konuları değerlendirdi ve KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. MHP'li Ünal, başkanlık sistemine karşı olduğunu söyledi ve Bahçeli'ye çağrıda bulunarak, "referandumda 'hayır' çıkarsa kurultay yapılsın" dedi.

KRT televizyonunda Çağlar Cilara'nın programında başkanlık sistemini değerlendiren MHP'li eski vekil Nesrin Ünal, tek adamlığa doğru gidildiğini belirterek endişelerini dile getirdi.

28 Şubat'ın en önemli aktörü MHP'li başörtülü vekil Nesrin Ünal: "Tek adamlığa gidiyoruz"

Ünal, "Kesin tek adamlığa gidiyoruz. Yargı, yürütme, yasama hepsi bir kişinin kontrolünde. Böyle bir şey olamaz, dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Biz 21. yüzyılda daha gelişeceğimizi, daha demokratik olacağımızı düşünürken bütün yetkileri dönüyoruz tek adama yüklüyoruz. Bir de ayrıca bu parlamenter sistemle Nesrin Ünal işçi bir ailenin 6 çocuğundan biri olarak milletvekili seçildi. Sayın Cumhurbaşkanı bu parlamenter sistemle Cumhurbaşkanı oldu. Sayın Abdullah Gül işçi çocuğu, bu parlamenter sistelme Cumhurbaşkanı oldu. Bu parlamenter sistem hepimize hak tanıyor. Ama geçmişten bugüne uygulamalarda bir haksızlık varsa bunu düzeltebiliriz, bunun yolu başkanlık değil. Buradaki eksiklikleri düzeltebiliriz."

Nesrin Ünal: "15 yıldır ülkücüler hiçbir yere getirilmedi"

MHP'li Ünal, 15 yıllık Ak Parti iktidarında ülkücülerin devlete sokulmadığını belirterek isyan etti ve şöyle konuştu:

"Üzülüyorum 15 yıldır ülkücüler hiçbir yere getirilmedi. Rektör adayı oldular en yüksek oyu aldılar atanmadılar, KPSS'den en iyi puanları aldılar isimleri dolayısıyla bile Oğuzhan, Alpaslan diye elendiler, benim böyle var tanıdıklarım"

"Ülkücüler başkanlık sistemini desteklemiyor, yüzde 90'ı karşı"

Nesrin Ünal, ülkücü camianın yüzde 90'ının başkanlık sistemine karşı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Ülkücüler başkanlık sistemini desteklemiyor. Yüzde 90'a yakını hayır diyecek. Herkes tek adamlıktan çok korkuyor."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, fiili durumu sona erdirme gerekçesine değinen Ünal, "Sayın Genel Başkanımız, biz fiili durumu hukuka uyduracağız diyor o zaman her suçu hukuka mı uyduracağız. O zaman hukuk ve adaletin ne anlamı var" diye konuştu.

Nesrin Ünal, Bahçeli'ye de tek adamlık eleştirisi yaptı ve 9 seçim kaybetmesine rağmen hala koltukta oturmasına şu ifadelerle dikkat çekti:

"Sayın Başbakan, sayın Kılıçdaroğlu'na, 7 seçim kaybetmiş hala tek adam diyor ama bizim de 9 seçim kaybetmiş bir Genel Başkanımız var."

Sandıktan hayır çıkacağından emin olduğunu belirten Nesrin Ünal, Ak Partililerin de hayır diyeceğini ileri sürdü.

"Sandıktan hayır çıkacağından eminim. Ülkücülerin hayır demesi etkili olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok seven ve parti oylamasında oy verecek ama tek adamlığa karşı olan da çok. Bu tek adamlık ona da zarar verecek, güç zehirlenmesi yaşayacak diyorlar."

MHP'li Nesrin Ünal'dan Bahçeli'ye çağrı: "Hayır çıkarsa kurultayı topla"

Ünal ayrıca sandıktan hayır çıkması durumunda Bahçeli'nin etik olarak o koltukta oturmaması gerektiğini savunarak kurultayı toplama çağrısında bulundu ve şunları söyledi:

"Hayır oyu çıkarsa etik açıdan o koltukta oturmaması lazım, kurultaya gitmesi lazım"