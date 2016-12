MHP'li Ok: Parti tabanının yüzde 90'ı 'hayır' diyor

MHP Balıkesir Milletvekili Ok, anayasa değişikliği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hanife Açıkalın / ANKARA

MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, sosyal medya hesabından anayasa değişikliği teklifini eleştiren MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in hedef alınmasına tepki gösterdi.

Ok, “Koçdemir’e yapılan saldırı MHP içindeki milletvekillerinin hür iradeleriyle hareket etmelerinin baskı altına alınmasının son çarpıcı örneğidir” dedi. Olağanüstü kongre sürecinde Genel Başkanın yanında yer almasına rağmen sadece anayasa değişikliği teklifine eleştiride bulunduğu için bir MHP milletvekiline kötü muamele yapıldığını dile getiren Ok, şunları söyledi: “Adama sormazlar mı; ‘İsmail Ok olağanüstü kongre’ dedi FETÖ’cü dediniz. Nuri Okutan ‘olağanüstü kongre’ dedi FETÖ’cü dediniz. Olağanüstü kongre dememesine rağmen başkanlık sistemine gösterdiği tepkiden dolayı Koçdemir’e de FETÖ’cü dediniz. O zaman siz neredeydiniz hep FETÖ’cüleri mi vekil yaptınız? O zaman siz de FETÖ’cüsünüz. Bu iftira kamuoyunda tutmaz. Koçdemir’e FETÖ’cü diyeceğinize yüreğiniz yetiyorsa yanlış düşünüyorsunuz deyin ve doğrusunu savunun. Tabanın karşısında cevap verin. Tabana toplantı yapıp soru sormak yasak deyip konuşmakla bu işler olmuyor.”

Koçdemir’e yapılan muameleyle aykırı düşünen milletvekili çıkmasının önünü kesmeye çalıştıklarını belirten Ok, Koçdemir gibi daha birçok milletvekilinin olduğunu bildiğini ifade etti.

MHP'nin yüzde 90'ı, AKP'nin yüzde 20'si hayır diyor

Ok, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkücüler birbirlerin gözlerinin içine bakarak hiç konuşmasalar bile ne düşündüğünü bilir. Ben yine de böyle tepki gösterebilecek yürekli milletvekilleri çıkacağına inanıyorum. MHP’de yüzde 90, AKP’de yüzde 20’nin üzerinde kendi tabanları ‘Hayır’ diyor. Göreceksiniz bu anayasa değişikliği MHP’nin tabandan kopuk milletvekillerinin elinde patlayacak. Birçok ilde ilçede yönetim kurulu üyelerinin hatta mevcut il başkanlarının bazılarının da hayır oyu vereceğini biliyorum. Ve bunu bir iddia üzerine konuşmuyorum.”