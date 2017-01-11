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MHP'li Ok: Vatandaş aş, yöneticiler saltanat derdinde

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MHP'li Ok: Vatandaş aş, yöneticiler saltanat derdinde
MHP Balıkesir Milletvekili Ok, Anayasa değişikliği ile ilgili çarpıcı açıklamlarda bulundu. Ok, Başkanlık sistemine 'hayır' diyeceğini belirterek, "vatandaş aş dferdinde, yöneticiler saltanat derdinde" ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP’nin uzlaşarak meclis gündemine getirdiği yeni anayasa teklifi oylandığı TBMM’de gergin anlar sürerken, teklife "hayır" oyu kullanacağını beyan eden MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok yazılı açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa teklifinin ülkede belirsizlik ortamı oluşturduğuna değinen İsmail Ok, piyasaların tarumar olduğunu, Türk Lirasının %30’dan fazla değer kaybetmesine neden olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

Yeni Anayasa dayatmasıyla başlayan belirsizlik ortamı, zaten pamuk ipliğine bağlı olan piyasaları tarumar etmiştir. Hain FETÖ kalkışmasında bile piyasalarda yaşanmayan kriz, Yeni Anayasa dayatmasıyla Türk lirasının %30’dan fazla değer kaybetmesine neden olmuştur. İşçi, memur, emekli, esnaf fakirleşmiş işsizlik tarihi rekorunu kırmıştır. İş, aş derdinde olan vatandaşlarımız bir de hain saldırılarla can derdine düşmüştür. Türkiye’mizin en büyük şehirlerinde hain bombaların patlamasıyla onlarca masum insanımız, askerimiz ve polisimiz şehadet şerbetini içmiştir.Kısacası vatandaş aş, iş ve can derdinde, yöneticiler saltanat ve koltuk derdinde

"MHP OLARAK BAŞKANLIĞA KARŞI HALKTAN OY İSTEDİK"

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel seçimlerinde MHP olarak halktan başkanlık sisteminin gelmemesi için oy istediğini belirten Ok, "7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin  Türkiye genelinde Parlamenter Rejimi savunarak, Başkanlık Rejimine karşı olduğunu en sert ve katı bir şekilde ifade etmiştir. Ben de Sayın Bahçeli gibi seçim bölgem Balıkesir'de; Yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı bir tek kişiye teslim eden,  dünyada eşi ve benzeri bulunmayan  dikta rejimine karşı olduğumu söyleyerek oy istedim" dedi.

"HALKIMIZIN EMANETİ NAMUSUMUZDUR, ANAYASAYA 'HAYIR' DİYECEĞİZ"

Yeni anayasa teklifinde başkanlık sisteminin olduğunu ve bu teklifin ülkeyi böleceğini savunan Ok, "Yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı bir tek kişiye teslim eden,  dünyada eşi ve benzeri bulunmayan  dikta rejimine karşı olduğumu söyleyerek oy istedim.Balıkesir halkıda, bunun için oy vererek  bizleri vekil yaptı.Halkımızın emaneti namusumuzdur ve bunu korumak şerefimizdir.Türk Milliyetçiliği Ülkü'süne gönül veren bir MHP Milletvekili olarak; Yeni Anayasa adına Türk Milletine ve Devletine yapılmak istenen en büyük kötülüğe dur demek için kendi hür irademle ‘hayır’ diyorum" şeklinde konuştu.

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