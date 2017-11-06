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MHP’li Oktay Öztürk’ten BBP’ye FETÖ suçlaması

MHP’li Oktay Öztürk’ten BBP’ye FETÖ suçlaması
MHP’li Öztürk, BBP’nin kurulması sürecinde “FETÖ var” iddiası ortalığı karıştırdı. BBP çok sert tepki gösterdi.
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