Bugünkü YENİÇAĞ »

MHP’li Okutan’ın mitingi TRT kanunuyla iptal edildi!

»
MHP’li Okutan’ın mitingi TRT kanunuyla iptal edildi!
Isparta Milletvekili Okutan’ın “hayır” mitingi, TRT kanununu gerekçe gösterilerek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. Okutan’ın Avukatı Bahşi karara “tam kanunsuzluk” olarak itiraz ettiklerini açıkladı.

Referandumda “hayır” etkinliklerine yapılan engellemeler tepki çekerken, Isparta İl Seçim Kurulu’ndan gelen son karar tartışmaları beraberinde getirdi.

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın 12 Nisan’da yapacağı “hayır” mitingi, 3376 sayılı kanun gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Karara tepki gösteren Okutan’ın avukatı Feridun Bahşi, konuyu “tam hukuksuzluk” kapsamında değerlendirdiklerini belirterek, Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz ettiklerini açıkladı.

TRT KANUNU İLE MİTİNG İPTALİ!

Okutan’ın mitingini iptal eden Isparta İl Seçim Kurulu’nun gerekçe gösterdiği kararın, TRT’de propaganda yapacak kişiler ile ilgili. Kanuna göre TRT’de seçim propagandası yapabilecek kişilerin parti genel başkanı olması gerekiyor. Ancak kanun, miting alanlarını değil sadece televizyon yayınlarına kapsıyor.

YSK’YA İTİRAZ EDİLDİ

Okutan’ın Avukatı Bahşi, “Mitingin iptal edilmesinin herhangi bir kanuni dayanağı bulunmamaktadır. Sonuna kadar takipçisiz olacağız, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazımızı ilettik dedi.”

İşte YSK’ya yapılan o itiraz:

İlgili Haberler
Akşener'in mitingine katılan İlçe Başkanı istifa ettirildiMHP Kumru İlçe Başkanı Vasıf Kınalı'dan manidar istifa
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Akşener'den Bostancı'dan 'hayır' diyecekAkşener'den Bostancı'dan 'hayır' diyecekÜlkü Ocakları Genel Başkanları: Lider-teşkilat-doktrini tartışmalıyızÜlkü Ocakları Genel Başkanları: Lider-teşkilat-doktrini tartışmalıyızMHP’li Okutan’ın mitingi TRT kanunuyla iptal edildi!MHP’li Okutan’ın mitingi TRT kanunuyla iptal edildi!Kim yalan söylüyor?Kim yalan söylüyor?Yılmazer'in kızları tutuklandıYılmazer'in kızları tutuklandıAkşener'in mitingine katılan İlçe Başkanı istifa ettirildiAkşener'in mitingine katılan İlçe Başkanı istifa ettirildiPYD Eş Başkanı Salih: Rakka'yı federal bölgeye katabilirizPYD Eş Başkanı Salih: Rakka'yı federal bölgeye katabilirizKaramollaoğlu: "Referandumun sonucu ne olursa olsun..."Karamollaoğlu: "Referandumun sonucu ne olursa olsun..."Referanduma dair ilk skandal Almanya'dan!Referanduma dair ilk skandal Almanya'dan!CHP'li Böke: Hükümeti ürküten bir şey mi var?CHP'li Böke: Hükümeti ürküten bir şey mi var?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti