MHP’li Okutan’ın mitingi TRT kanunuyla iptal edildi!

Isparta Milletvekili Okutan’ın “hayır” mitingi, TRT kanununu gerekçe gösterilerek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. Okutan’ın Avukatı Bahşi karara “tam kanunsuzluk” olarak itiraz ettiklerini açıkladı.

Referandumda “hayır” etkinliklerine yapılan engellemeler tepki çekerken, Isparta İl Seçim Kurulu’ndan gelen son karar tartışmaları beraberinde getirdi.

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın 12 Nisan’da yapacağı “hayır” mitingi, 3376 sayılı kanun gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Karara tepki gösteren Okutan’ın avukatı Feridun Bahşi, konuyu “tam hukuksuzluk” kapsamında değerlendirdiklerini belirterek, Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz ettiklerini açıkladı.

TRT KANUNU İLE MİTİNG İPTALİ!

Okutan’ın mitingini iptal eden Isparta İl Seçim Kurulu’nun gerekçe gösterdiği kararın, TRT’de propaganda yapacak kişiler ile ilgili. Kanuna göre TRT’de seçim propagandası yapabilecek kişilerin parti genel başkanı olması gerekiyor. Ancak kanun, miting alanlarını değil sadece televizyon yayınlarına kapsıyor.

YSK’YA İTİRAZ EDİLDİ

Okutan’ın Avukatı Bahşi, “Mitingin iptal edilmesinin herhangi bir kanuni dayanağı bulunmamaktadır. Sonuna kadar takipçisiz olacağız, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazımızı ilettik dedi.”

İşte YSK’ya yapılan o itiraz: