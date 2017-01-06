MHP'li Öztürk'ten "zaruret" itirafı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Öztürk, erken seçim ihtimalini engellemek için anayasa değişikliğine destek verdiklerini söyledi.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürk anayasa değişikliği teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Anayasa değişikliği içinize sindi mi?” şeklindeki bir soru üzerine Öztürk “Zaruretler nedeniyle içimize sinmeyen şeyleri bazen yapmak durumunda kalırsınız” yanıtını verdi.

“KENDİLERİNİN BİLECEĞİ İŞ”

Bazı MHP’lilerin anayasa değişikliğine, “hayır” oyu kullanacaklarına yönelik haberlerin anımsatılmasına üzerine Öztürk, “MHP’ye güvensizlik noktasında düşüncelerinin olabilmeleri için kendilerinin çok güven içinde olmaları gerekir kendilerinin bileceği iş. MHP’nin dünü de ortada, bugünü de ortada kimsenin güvenine ihtiyacı yoktur” karşılığını verdi.

“MANGAL GİBİ YÜREKLERİ LAZIM”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, anayasa değişikliğine MHP’nin desteğini, “vatana ihanettir” sözlerinin sorulması üzerine Öztürk, “Hadi canım sende, kendisi IMC TV’de anayasanın 2-3 maddesinin değiştireceğini söylediği vakit ihanet neredeydi bizim vatan sevgimizi sorgulayabilmeleri için mangal gibi yürekleri lazım” dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Anayasa değişikliğinin yeterli sayıyı bulmaması halinde erken seçim olasılığını soran bir gazeteciye MHP’li Öztürk, “Her şey olabilir belki bu atraksiyonlar olmasaydı kafalarında erken seçim vardı, atılan adımlarla erken seçim ertelenmiş oldu, bunlar konuşulan konular” sözleri ile karşılık verdi.

Anayasa değişikliği içinize sindi mi? şeklindeki bir soru üzerine ise Öztürk, “Bazen zaruretler hasıl olduğu vakit içimize sinmeyen şeyleri de yapmak zorunda kalıyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Memleketin içinde bulunduğu durum, tırnak içine alayım bizim açımızdan sıkıntı yok MHP başındaki lideriyle bugünü dünden görerek hazırlayan partidir, yarını bugüne bakarak öngörebilme yeteneğinden ortaya koyar, memleketin içinde bulunduğu hal bazı zaruretleri ortaya çıkartıyor. 28 AB ülkesi nerdeyse darbeciler niye başarılı olmadı diye bulsalar onları yargılayacaklar her gün nerede bir felaket haberi ortaya çıkacak diye bakıyoruz görüyoruz, bu şartlar altında en mükemmeli biz de isteriz ama bazen en mükemmeli bulmak yerine ihtiyaca cevap verecek adımı atmak gerekiyor.”