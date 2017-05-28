MHP'li Sancaklı: 22'sinden sonra operasyon yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan gezisine katılan MHP'li Saffet Sancaklı, uçakta Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili çarpıcı bir detay paylaştı. Sancak'lı, "yapılan görüşmede, 22'sinden sonra ciddi operasyonlar olacağı algısı oluştu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hindistan gezisine katılan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, görüşmedeki en önemli detayı Kocaeli'nin yerel Haberhodrimeydan gazetesine açıkladı. Sancaklı, uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FETÖ operasyonları konusunda yaptığı görüşmede kendisine, 22'sinden sonra ciddi operasyon yapılacağı algısı oluştuğunu söyledi.

FETÖ operasyonları konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Saffet Sancaklı, “Mecliste hainlerle beraber ne kadar oturacağız. Bakın bu temizlenmeli” dedi.

“22'SİNDEN SONRA CİDDİ OPERASYON GELİYOR”

Sancaklı “FETÖ konusunu uçakta Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştum. FETÖ operasyonunu tam anlamıyla yapmadığınız için inandırıcılığının kalmadığını söyledim. FETÖ'nün tepe kadrosunun, üst yönetiminin temizlemediğiniz için sıkıntı olacağını söyledim. Kendisinin konuşmasından 22'sinden sonra ciddi operasyon yapılacağı algısı oluştu bende. Konuşmasından tavırlarından ciddi beklenti oluştu” ifadelerini kullandı.

“MECLİS'TE HAİNLERLE BERABER NE KADAR OTURACAĞIZ”

Sancaklı, “Sayın Devlet Bahçeli ısrarla siyasi ayak temizlenmeli gerektiğini ifade ediyor. Ankara kulislerinde, iki aşamalı FETÖ'ye siyasi operasyon yapılacağı söyleniyor. İlk önce bir grup, sonra bir grup alınacağı söyleniyor. Bu temizlenmezse olmaz. Mecliste hainlerle beraber ne kadar oturacağız. Bakın bu temizlenmeli” cümleleri ile konuşmasından detayları paylaştı.